Il avoue : «Vinicius Jr.? Quand ils disent qu’il est provocateur, ne parlez pas de racisme…»

L’attaquant ne cache pas qu’il s’est senti «attristé» par le fait que le club l’ait «oublié» lors des célébrations du titre de champion, en 2017/18.

Gerard Deulofeu a accordé une longue interview à l’édition de ce mardi du journal espagnol Mundo Deportivo, dans laquelle il a assuré qu’il n’avait aucune intention de retourner à Barcelone, le club où il a effectué sa formation.

«Cela fait deux ou trois ans que j’ai quitté Barcelone, et j’ai déjà dit, dans certaines interviews, que ma saison est terminée. Mais la vérité est que je la termine, et Barcelone aussi. Rien de plus que ça . Je suis très fier de tous les moments que j’y ai vécus, mais, à partir d’aujourd’hui, l’étape est terminée», a-t-il déclaré.

Sur la base de cette décision, a avoué l’attaquant actuellement au service de l’Udinese, est, en grande partie, le fait qu’il a été «oublié» des célébrations du titre de champion d’Espagne, en 2017/18, lorsqu’il a joué 17 matchs, avant de partir pour le Wattford.

«A ce moment, bien sûr, j’ai participé à une demi-saison et j’ai aidé l’équipe à gagner la Liga et la Copa del Rey. J’ai oublié cette colère, ils l’ont résolue, ils m’ont fait participer et c’était tout, ça n’a pas été le cas. pas aller au-delà», a-t-il dit.

«C’est vrai que, maintenant, je peux parler avec beaucoup plus d’affection et d’amour pour Barcelone, pour les gens qui sont là-bas. Avant, il y a eu certains événements qui m’ont empêché de parler de l’amour et de l’affection que j’ai pour le club, mais pas la tristesse», a-t-il conclu.