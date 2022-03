Il avoue : «S’il reste 10 minutes, je ne mets pas Lionel Messi : je vais à Cristiano Ronaldo…»

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont réalisé les deux transferts les plus importants de l’année. Le Portugais est allé à Manchester United et l’Argentin au Paris Saint Germain. Cependant, les deux sont hors de la Ligue des champions et sont très critiqués.

Gary Neville, ancien défenseur de Manchester United, et Jamie Carragher, joueur aux 737 matches officiels défendant les couleurs de Liverpool ont suscité la polémique sur Sky Sports en Grande-Bretagne.

«Mon chauffeur m’a demandé : si vous étiez entraîneur, ce que je ne serai pas, et que vous pouviez choisir n’importe quel joueur de l’histoire à son plus haut sommet pour gagner un match en sortant du banc avec seulement 10 minutes à jouer et un seul remplacement, qui le ferait Je pensais que ce serait Cristiano Ronaldo. Absolument, ce serait Cristiano Ronaldo»

«J’ai regardé ses statistiques de buts et j’ai pensé qu’il pouvait marquer avec son pied gauche, son mauvais pied, avec son droit, de loin, le meilleur receveur du football mondial, des pénalités et s’il entre dans la surface et que vous traversez, il marque aussi de la tête. Si vous pensez à l’impact d’un joueur et que vous pensez lequel, regardez ces statistiques», a avoué Neville.

Puis Neville a été franc : «En répondant à la question qu’un gentleman m’a posée ce matin, je pense que Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire.»

De son côté, Carragher, ancien capitaine de Liverpool, a répondu le contraire : «Messi, en tant que joueur, vous emmène dans un endroit où vous ne pouvez vraiment pas croire ce que vous voyez.

Ce que fait Ronaldo, ce sont des choses que d’autres joueurs peuvent faire. Vous avez vu quelqu’un d’autre être très bon en tête, vous avez vu quelqu’un de très bon courir, tirer des coups francs, tout ça. Messi fait des choses que nous n’avons jamais vues auparavant. Les passes décisives, diriger le jeu depuis sa position.»

Cristiano et Messi sont toujours au centre de l’attention. Malgré les résultats des deux dans leurs équipes, les deux stars continuent de garder le contrôle de l’agenda du football en Europe.