Il avoue : «Ronaldo va au Qatar pour prouver que les autres ont tous tort…»

Cristiano Ronaldo se rend à la Coupe du monde Qatar 2022 pour prouver que ceux qui remettent en question ses capacités actuelles ont tort et que ce sera bon pour l’équipe nationale portugaise, a déclaré l’ancien international João Pereira.

«Ce sera même mieux pour lui, car il va là-bas pour prouver que tout le monde a tort. Sachant à quel point il est compétitif, il veut toujours gagner, être premier, il déteste perdre… Il le prouvera. Ce sera bien pour la sélection», a déclaré l’ancien latéral droit, dans un entretien à l’agence Lusa.

João Pereira a partagé le vestiaire de l’équipe avec Cristiano Ronaldo, dans la plupart de ses 40 sélections, y compris lors des phases finales du Championnat d’Europe 2012 et de la Coupe du monde 2014, et ne comprend pas comment on peut remettre en cause la présence du «meilleur joueur portugais déjà».

«Il y a peut-être des gens qui considèrent les autres, mais ce sont des faits, des trophées, des titres, des performances, des buts dans les ‘Champions’, des buts partout. Comment peut-on interroger un joueur de cette taille ? s’attendre à du mal des autres», a déclaré le courant entraîneur des moins de 23 ans du Sporting.

L’appel de Ronaldo, d’ailleurs, ne fait débat qu’en dehors des vestiaires, puisque sa présence, estime l’ancien latéral droit, est consensuelle dans le groupe aux ordres de Fernando Santos, ne serait-ce que pour “l’exemple” qu’il donne à tous les autres. joueurs.

«C’est une motivation. Tu as devant toi l’exemple d’une personne qui a tout gagné et beaucoup de ceux qui sont là veulent aussi tout gagner. Donc, ils ont un exemple parfait de ce qu’ils doivent suivre. Professionnellement, c’est est un exemple pour chaque joueur de football, sa façon de travailler, de se consacrer, de s’entraîner, de dormir, de se reposer, de manger. Il est un exemple pour tout le monde», a-t-il résumé.

Une fois à l’extérieur des vestiaires, «si je pars gagner la Coupe du monde», tout le monde applaudira à nouveau et dira que c’est le meilleur».

En revanche, «si ça tourne mal, il dira qu’il n’aurait pas dû y aller», mais João Pereira ne comprend pas «comment peut-on dire que Ronaldo ne peut pas aller à la Coupe du monde».

«On ne peut pas remettre en question un joueur qui a déjà tant fait pour l’équipe nationale, pour les clubs où il a passé du temps. Et ce n’est pas avant un an, six mois moins bien que son image sera assombrie», a conclu l’ancien coéquipier de Ronaldo.

La Coupe du monde se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Le Portugal est intégré dans le groupe H, aux côtés de l’Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud, par Paulo Bento, avec ses débuts dans la compétition prévus le 24 novembre, contre les Ghanéens, au Stadium 974, à Doha.

Formé à Benfica, où il a effectué sa première saison senior, dans l’équipe principale, en 2003/04, João Pereira a également représenté Gil Vicente, le Sporting de Braga, et le Sporting, où il est devenu champion national en 2020/21 lors du troisième et dernier sort en tant que joueur du club d’Alvalade.

Il a représenté l’équipe nationale portugaise à 40 reprises, toutes sous les ordres de Paulo Bento, entre octobre 2010 et septembre 2014, après avoir été totaliste au Championnat d’Europe 2012 et avoir participé à dix matchs de qualification pour la Coupe du monde 2014, dont les deux matches du «play-off» avec la Suède.

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, João Pereira a été titulaire dans les trois matches, a joué 90 minutes lors de la défaite contre l’Allemagne (4-0), lors du match nul contre les États-Unis (2-2) et a été remplacé à la 61e minute. lors de la victoire sur le Ghana (2-1), qui n’a pas empêché le Portugal de partir en fin de phase de poules.