Il avoue : «Messi est le meilleur du monde. Il est comparable à Maradona, Pelé, Di Stéfano…»

L’ancien entraîneur du Real Madrid prendra même la place de Deschamps à la tête de l’équipe nationale gauloise.

La course n’a même pas encore montré sa force lors de la Coupe du monde 2022 et on parle déjà d’un changement certain. Didier Deschamps devait partir, ce qui sera bientôt confirmé.

Selon Mundo Deportivo ce lundi, l’accord entre la Fédération française et Zinedine Zidane est «pratiquement clos». L’ancien entraîneur du Real Madrid succèdera même à Deschamps à la tête de l’équipe nationale gauloise à l’issue de la Coupe du monde.

La même source précise que David Bettoni sera à nouveau le bras droit de Zidane. Le duo travaille depuis le début de la carrière d’entraîneur de l’ancien joueur, ayant partagé l’aventure lors de ses deux passages au Real Madrid.

Zidane avait déjà été nommé prochain entraîneur de la France. Selon la presse internationale ces derniers mois, l’ancien milieu de terrain a refusé plusieurs postes importants, dont le commandement du Paris Saint-Germain, le tout pour être libre de reprendre l’équipe nationale.

La France n’a pas encore fait ses débuts à la Coupe du monde 2022, mais il semble certain que Deschamps ne restera pas aux commandes. Derrière, c’est la conquête de la Coupe du monde 2018, la deuxième du pays, et une finale de l’Euro 2016, perdue face au Portugal.