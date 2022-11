Il avoue : «Manchester United de Cristiano Ronaldo sera favori après avoir éliminé Barcelone…»

Le journal anglais considère que l’as portugais a été l’un des pires sur le terrain face à Aston Villa.

La défaite de Manchester United lors de la visite à Aston Villa (1-3), enregistrée dimanche après-midi, continue de faire parler d’elle en Angleterre et Cristiano Ronaldo est pointé du doigt comme l’un des joueurs aux pires performances sur le terrain.

Ce lundi, le Manchester Evening News a fait un bilan des joueurs de United à Villa Park et a donné un 3 à la star portugaise.

Le plus grand buteur de ce sport n’est plus un grand buteur cette saison. Ronaldo frappe plus souvent dans les tribunes que dans le fond du but ces jours-ci”, peut-on lire dans le court bilan du journal précité.

À son tour, Diogo Dalot est également visé dans cette évaluation, considérant le Manchester Evening News que la partie portugaise était en dessous du niveau attendu.

«Pas particulièrement visés par les attaques de Villa, mais ils ont sous-performé pour la première fois ce mois-ci et ont raté l’occasion de réduire le déficit en seconde période», indique la publication anglaise.