Il avoue : «Ma voiture était très mauvaise, jusqu’à ce que Rooney m’appelle…»

Carlos Tevez et Wayne Rooney ont formé un duo mortel à Manchester United qui a tout gagné en 2008. L’Argentin s’est parfaitement compris avec les Britanniques, au point qu’ils ont noué une amitié au sein de l’équipe et ce dès le début. Les origines des deux et leur façon de jouer sur le terrain de jeu ont toujours été comparées.

Dans une interview accordée à ESPN, Apache a raconté une histoire qui n’était pas connue jusqu’à présent : «Je me suis beaucoup identifié à lui à cause de l’endroit d’où il venait, qui était une zone basse de Liverpool. Il a toujours combattu le ballon comme si c’était le dernier, Il a joué comme moi. Je l’ai senti très personnel, je me suis vu reflété en lui».

Cependant, il y a eu un geste de Rooney qui a eu un impact sur Carlitos Tevez : «Dans les entraînements de Manchester United, il semblait avoir une Ferrari ou une Lamborghini. Tout le monde, même le pire joueur, est venu avec une Ferrari.

Je suis apparu avec l’Audi que le club a donnée vous et ils m’ont tous chargé, comme si c’était avec une Fiat 600. Puis j’ai commencé à demander et ce Rooney fou m’a dit de prendre la Lamborghini. Je suis allé sans inscription, à travers Manchester, à bord de ce bateau. Il me l’a donné».

À l’époque, Wayne Rooney avait avoué dans une interview que Tevez était le meilleur coéquipier qu’il ait eu à United durant son cycle :

«Je me souviendrai toujours que ça a dû être horrible de nous affronter pour les défenseurs. Quand on n’avait pas le ballon, on étaient dans leurs visages. Nous nous sommes très bien entendus depuis le début et nous avons bien joué ensemble. J’ai vraiment aimé jouer avec lui.»

La vérité est que lors de l’appariement des deux et de la contribution brutale de Cristiano Ronaldo, Manchester United a réussi à remporter la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

De son côté, Rooney s’est récemment exprimé sur Tevez et a rappelé : «En tant que partenaire offensif, c’est celui avec qui j’ai le plus aimé jouer. Il était le numéro 9. Quand on a perdu le ballon, on était comme deux taureaux essayant de le récupérer.

C’était tellement bon marché à l’achat et pour une raison quelconque, nous ne l’avons pas acheté. Je pense que Manchester City l’a eu pour environ 20 millions de livres sterling, ce qui est vraiment incroyable».