Il avoue : «Les joueurs de United aiment ne pas avoir Cristiano Ronaldo…»

Jim Howard pense que les joueurs de Manchester United se sentent plus «libres» sans Cristiano Ronaldo sur le terrain. Sur l’antenne de NBC Sports, mardi soir, Howard a défendu que CR7 rendait ses collègues plus «pressés» par les demandes constantes d’avoir le ballon à ses pieds.

«Je pense que les jeunes et les attaquants … Ils ont ressenti la pression de Ronaldo qui voulait le ballon tout le temps. Et puis il faisait ces courses et ils devaient suivre, car il était le protagoniste. Maintenant, ils apprécient de ne pas avoir pour y faire face», a tiré Howard, cité par le Daily Mail.

Dans le même discours, Howard a également mentionné que le départ de CR7 rendait le statut à Bruno Fernandes.

Rappelons que l’ancien international nord-américain est arrivé à Manchester United à l’été 2003, avant d’évoluer deux ans plus tard à Everton, club dont il a été une figure incontournable pendant plusieurs saisons.