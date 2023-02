Il avoue : «Le succès de United ? L’affaire Ronaldo aurait dû être réglée cet été…»

L’ancienne légende des diables rouges a également parlé de joueurs comme Pogba, Matic et Cavani.

Phey après le triomphe de Manchester United sur Nottingham Forest (2-0), qui a dicté le passage en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Roy Keane a analysé l’état d’esprit des diables rouges et associé le moment de réussite actuel au départ des stars comme Cristiano Ronaldo, Pogba, Matic et Cavani.

«Je pense que les cinq ou six joueurs qui ont quitté Manchester United ont été cruciaux. Je ne vais pas ici critiquer Pogba, Mata, Matic Lingard ou Cavani, qui étaient là et savaient qu’ils partaient.

Mais il me semble qu’il y a une nouvelle énergie dans le club. Après un mauvais début de saison, la sensation de bien-être est de retour», a-t-il commencé par raconter aux micros de Sky Sports, avant de préciser le cas de l’international portugais.

«La résolution de l’affaire Cristiano Ronaldo a fini par aider l’entraîneur [Ten Hag] et le club. Personne ne voulait que cela traîne dans la seconde moitié de la saison et je pense que cela aurait dû être résolu cet été. De toute évidence, il ne l’était pas. ne vont pas au banc heureux. Mais c’est un thème qui ne trotte plus dans leur tête», a-t-il souligné.

Rappelons que Cristiano Ronaldo a été impliqué dans plusieurs épisodes controversés dans les premiers mois de la saison, avant de se rendre au Qatar pour représenter l’équipe nationale, lorsque l’actuel attaquant d’Al Nassr a divorcé avec les diables rouges.