Il avoue la vérité : «Si Kylian Mbappé rejoint le Barça maintenant, il ne rejoindra jamais…»

Le Portugais a dit au revoir à la compétition après sa chute face à l’Atlético Madrid et dès la défaite passée, il n’a pas pu cacher son agacement face à ce qui s’est passé à Old Trafford.

Les grandes légendes du football mondial ont été écartées de la Ligue des champions. C’est d’abord Lionel Messi, qui est tombé au Real Madrid avec son PSG, et hier Cristiano Ronaldo a subi l’Atlético Madrid de Cholo Simeone qui l’a durement giflé à Old Trafford même.

L’élimination précoce des Red Devils fait que la star portugaise est à court de buts et peut-être, à 37 ans, cela aurait pu être son dernier match en Ligue des champions étant donné que United est cinquième du Premier ministre et risque sérieusement de ne pas se qualifier. au concours. C’est pourquoi, peut-être, dès la fin du jeu, il a eu quelques gestes qui ont marqué sa frustration.

Le premier était juste après le match. Le coup de sifflet a retenti et immédiatement sa tête a bougé en faisant un «non» puis, avant d’entrer dans le vestiaire, il en a eu un autre qui a attiré plus d’attention.

Sachant que la caméra le filmait, il haussa les sourcils et ferma les yeux, comme s’il sous-entendait qu’il ne pouvait pas faire grand-chose de plus.

Il faut remonter à 2010 pour retrouver la dernière année de CR7 sans trophées. Cette saison a marqué le début de son étape dans un Real Madrid qui resterait bredouille après être tombé à Barcelone pour LaLiga, vs. Lyon pour l’UEFA Champions League et contre Alcorcón en Copa del Rey. 12 ans plus tard, Cristiano redeviendra blanc.