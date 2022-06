Il avoue la vérité : «Nous n’allons pas signer Cristiano Ronaldo parce que…»

La possibilité que Cristiano Ronaldo puisse jouer pour le Bayern Munich était complètement enterrée. Le Portugais a été proposé par l’intermédiaire de Jorge Mendes, son représentant et bien que son nom ait fait l’objet de discussions par les dirigeants du Bayern Munich, la réalité est que sa signature n’a jamais été traitée.

Le directeur du Bayern Munich, Hasan Salihamidži, a assuré que le club allemand n’avait jamais remarqué Cristiano : «Ronaldo est un joueur de haut niveau avec une carrière exceptionnelle. Cependant, les histoires sur un éventuel accord avec le Bayern Munich ne sont pas vraies. Ces rumeurs n’ont aucune vérité et nous ne le signerons pas.»

Dans le même ordre d’idées, le réalisateur a également assuré qu’il ne pensait pas à un remplaçant pour Robert Lewandowski : «C’est un professionnel à part entière et il a de grands objectifs dans sa carrière. Pour cette raison, tout ce qui s’est passé est réparable. conversation. Notre position à ce sujet est claire : Robert (Lewandowski) est le meilleur, il a un contrat jusqu’à l’été 2023. «J’espère que nous verrons Lewandowski s’entraîner le 12 juillet, lorsque la pré-saison commencera.»

De cette façon, Cristiano Ronaldo devra continuer à Manchester United car le Bayern Munich a rejeté la possibilité de le signer, alors qu’il était prêt à tout pour que cela soit possible.

Son avenir devient vraiment un mystère car Ronaldo voit que le projet s’effondre malgré l’arrivée d’Erik Ten Hag et les renforts n’apparaissent pas des semaines avant le début de la pré-saison.

Manchester City signe Erling Haaland, Liverpool Darwin Núñez, Tottenham conserve Harry Kane et menace même d’opter pour Lautaro Martínez, et en plus, il y a Chelsea, qui prévoit toujours de formidables ajouts.

C’est tout cela que voit Cristiano Ronaldo, alors que dans son Manchester United on retrouve les mêmes visages et plusieurs joueurs importants comme Paul Pogba, Edinson Cavani et Juan Mata, entre autres, sont même partis.

À ce jour, Manchester United négocie uniquement pour signer Frenkie De Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone, qui ne partira pas pour moins de 85 millions d’euros, bien que Cristiano comprenne également que le Néerlandais ne vaut pas cela et considère que c’est fou de payer ça. pour lui.

Lors de sa dernière saison avec Manchester United, Cristiano a disputé 38 matchs, marqué 25 buts et délivré 3 passes décisives, compte tenu des performances que l’équipe a montrées tout au long de l’année…