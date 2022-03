Il avoue la vérité : «Neymar est un crack, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi…»

Les joueurs qui ont joué avec Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont très peu nombreux, car pour jouer avec ces figures, il faut atteindre le plus haut niveau du football et Arthur, milieu de terrain de la Juventus et de l’équipe nationale brésilienne, a eu cette chance.

Arthur a partagé une équipe dans l’équipe nationale brésilienne avec Neymar, à la Juventus avec Ronaldo et avec Messi au FC Barcelone et maintenant, dans une interview, il a révélé les différences entre les trois.

«Neymar est un crack. Plus il a de pression, mieux il joue. C’est un génie. Un génie pour faire ce qu’il fait sur le terrain. Je l’aime beaucoup. Il est peut-être l’une des personnes qui m’a aidé le plus quand je suis arrivé en équipe nationale. Il m’a toujours dit d’aller avec lui. Il m’a rendu meilleur et m’a beaucoup aidé. C’est un privilège d’être ami avec lui», a commencé Arthur.

«Cristiano m’a surpris à cause de son professionnalisme. Ce n’est pas un footballeur. C’est un athlète, c’est un professionnel à cause de tout le travail qu’il fait en amont. Pas sur le terrain, ce que tout le monde voit. Sinon en dehors du terrain» l’ancien joueur de Gremio à propos de CR7.

Et à la fin, il s’est consacré à Messi : «Et Messi est… on dirait que Dieu l’a pointé du doigt. C’est un extraterrestre parce qu’il fait des choses incroyables sur le terrain. Regarder ses matchs à la maison, bien sûr à la maison, vous voyez tout le terrain.

A l’intérieur du terrain, vous voyez une pièce et le ballon, mais Messi semble regarder tout le terrain d’en haut. Il est réservé, mais aussi extraverti. Un grand professionnel, il travaille dur».

Pour conclure, Arthur a déclaré : «Il a une vie plus réservée, peut-être pas comme Cristiano ou Neymar, mais à cause de sa personnalité, il peut faire ce qu’il veut. Il m’a aussi beaucoup aidé quand je suis arrivé à Barcelone moi dans les interviews lors de mes premiers jours en Europe. Cela a également été un privilège de travailler avec lui».