Il avoue la vérité : «Neymar est un crack, Cristiano est très professionnel et Messi est un…»

Critiqué par tous, pointé du doigt comme l’un des responsables de la défaite contre le Real Madrid et désormais, son avenir au PSG est absolument incertain. Neymar peut quitter Paris et il se murmure qu’il a été déclaré transférable et ils attendent des offres de 130 millions d’euros pour le vendre.

Pendant ce temps, Neymar est réapparu publiquement. «Ça a été quelques jours difficiles, quelques semaines difficiles pour nous. On ne voulait pas perdre. On n’est pas là pour ça et on ne l’avait pas prévu. Personne n’a parié sur un truc comme ça.

On s’est consacré, on s’est engagé et on s’est battu pour le chercher. Je suis revenu d’une blessure en donnant ma vie pour être là à ce moment-là. Même si ça voulait dire perdre, on l’a fait au moins en équipe», a-t-il affirmé.

Neymar était présent à un événement commercial de l’un de ses sponsors et a reçu des questions sur ce qui s’est passé à Madrid.

«Ça va être comme ça. C’est la vie d’un athlète. Un jour, tu es là et tu as perdu le match, mais tu peux renverser la vapeur en peu de temps. Le football est quelque chose de gratifiant pour ce genre de chose», a fait remarquer Neymar.

Le Brésilien s’apprête désormais à condamner la Ligue1 même si sa relation avec Nasser Al Khelaifi et les supporters du Paris Saint Germain ne reviendrait pas après la vague de sifflets reçus au Parc des Princes face à Bordeaux.