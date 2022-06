Il avoue la vérité : «Lewandowski et le club doivent clarifier la situation entre eux…»

Présent ce vendredi en conférence de presse, Joshua Kimmich a été interrogé sur la situation contractuelle de son coéquipier en club.

«Ce sujet a été beaucoup abordé récemment. Serge a été interrogé hier et Leon aussi. Par conséquent, je ne dirai rien. Le joueur et le club doivent clarifier la situation entre eux», a lâché le numéro 6 bavarois qui souhaite bien entendu voir Lewandowski rester. En clair, on se méfie du FC Barcelone et de son approche…