Il avoue la vérité : «Le Real Madrid m’a offert plus d’argent, mais…»

Le FC Barcelone est devenu l’une des plus grandes promesses du football espagnol. Pablo Torre arrivera au Camp Nou cet été, après avoir conclu un accord avec le club catalan, après avoir “planté” le Real Madrid

Pablo Torre, le «joyau» du Racing de Santander, a donné des signes clairs de la qualité qu’il possède pour jouer au football. Bien qu’il ait étonné le Real Madrid, le talentueux joueur a opté pour la proposition du FC Barcelone.

Le milieu de terrain offensif a expliqué sa signature avec l’équipe du Barça après avoir déjà parlé avec Xavi Hernández.

«C’était rapide, m’a dit mon représentant car il a contacté Mateu Alemany. Je me concentrais avec l’équipe nationale à Las Rozas et c’est là qu’ils m’ont dit que j’avais un appel vidéo avec Xavi. Il m’a expliqué le projet», a-t- il soutenu . dans une interview avec le journaliste Adri Contreras récemment.

Le joueur arriverait pour faire la pré-saison avec la première équipe, pour décider plus tard quel serait son rôle pendant la campagne.

Après avoir été promu dans la deuxième catégorie du football espagnol, le joueur a assuré avoir eu des conversations avec le Real Madrid, mais son souhait était de «réussir au Barça».

«J’ai parlé avec Madrid, mais à la fin mon rêve était de jouer et, espérons-le, de réussir au Barça. Madrid offrait plus d’argent, mais pour moi, l’important était de jouer au Camp Nou et, surtout, le projet sportif qu’il offrait. C’était clair pour moi depuis qu’il m’a appelé la première fois», a-t-il déclaré.

Concernant l’appel vidéo avec Xavi, le monsieur culé, il a assuré qu’«il était foutu (rire). Le traitement avec lui est bon, comme s’il était son fils. La vérité est que très bien.

En plus, j’ai parlé avec des jeunes du Barça et ils m’ont dit qu’ils avaient aussi un traitement spécial avec eux», a ajouté Torre, qui arrivera au Camp Nou à seulement 19 ans.