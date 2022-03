Il avoue la vérité : «Kylian Mbappé est impressionnant, parce que…»

Interrogé au micro de Prime Vidéo, le capitaine du PSG a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé en faisant passer un message sur son statut au club :

«Kylian (Mbappé) est impressionnant, et je le vois à l’entrainement et dans les matchs, parce que dans les moments décisifs, il répond toujours présent sans peur et sans pression ; même avec les circonstances concernant la décision qu’il doit prendre.

A chaque match, il est dangereux pour les adversaires. Il est très important pour nous et on essaie de le mettre à l’aise et de l’aider. Je pense qu’il est dans un grand moment de sa carrière», a lâché Marquinhos. Le message est passé…