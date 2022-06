Il avoue la vérité : «Je suis convaincu que Vinicius remportera le Ballon d’Or…»

Dans la longue interview que Florentino Pérez a donnée pour El Chiringuito, il a laissé plusieurs titres intéressants au-delà des mots que le président a dits à propos de Kylina Mbappé et de la passe frustrée qui a été donnée. Entre autres déclarations, Florentino voit déjà que l’effectif madrilène a un futur vainqueur du Ballon d’Or, à part Karim Benzema : Vinicius Jr

Et ce n’est pas pour moins. Florentino défend avec justesse l’une de ses signatures vedettes ces dernières années et, après une très bonne saison 2021-22, il pense qu’il est parti pour de grandes choses.

«Vinicius? Nous allons essayer de le renouveler dès que possible. Il dit toujours qu’il ne quitte pas le Real Madrid, il est heureux ici. Il est devenu un homme. Je ne sais pas si quelqu’un m’a dit qu’il a dû vendre Vinicius. Personne ne veut le vendre Ce sera le Ballon d’Or à coup sûr, comme je pense maintenant que Benzema le sera. Madrid est le bon terrain pour les grands joueurs. Nous avons eu de la patience avec lui, avec Rodrygo Goes et avec Fede Valverde».

Vinicius Jr. est arrivé au Real Madrid en juillet 2018, après le trio de la Ligue des champions 2016-17-18 et a dû endurer les critiques et le processus de transition vécus ces années-là :

«Vinicius a la qualité de se battre un jour pour gagner ce prix (le Ballon d’Or). Nous avons eu Benzema, Modric ou Courtois» déclarait il y a quelque temps l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti :

«Vinicius connaît très bien sa position dans ce groupe, il connaît ses coéquipiers et non il a envie une star parce qu’il est humble. C’est l’une de ses meilleures vertus.»

Le joueur lui-même avait prévenu fin 2021 que, s’il travaillait dur, il pourrait prétendre au trophée France Football :

«Je dois travailler dur pour gagner le Ballon d’Or. Je dois continuer à jouer ici, bien faire les choses et être toujours à mon meilleur Si je continue à jouer comme ça, bien sûr qu’il peut gagner, mais le principal pour moi est de gagner avec l’équipe et de remporter de nombreux titres avec le Real Madrid».