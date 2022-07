Il avoue la vérité : «Je pense que Karim Benzema mérité le ballon d’or parce qu’il…»

L’avenir de Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d’encre en cette période de mercato. La star portugaise est désormais annoncée du côté de Naples.

Pas plus tard ce samedi 2 juillet 2022, le journal The Times a annoncé le départ insistant de Cristiano Ronaldo. À en croire les informations de la presse, le joueur aurait fait part de son départ aux dirigeants de Manchester United à cause de l’absence du club en Ligue des Champions.

Cette information contenue de jaser quand dans la soirée, The Athletic a révélé que Napoli est le dernier club à convoiter Cristiano Ronaldo, après que l’homme d’affaires Jorge Mendes a déjà rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, ainsi que la Roma de José Mourinho. Pour le moment aucune précision fiable n’est encore donnée sur Cristiano et cela laisse croire qu’il restera à Manchester United.