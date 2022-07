Il avoue la vérité : «Je ne peux pas te vendre à Barcelone, ils n’ont pas d’argent…»

Après les adieux de Robert Lewandowski, le Bayern Munich s’est lancé dans une profonde recherche de ce qui pourrait être son remplaçant.

Lors du dernier marché des transferts, Sadio Mané est arrivé, mais au Bayern Munich ils comprennent que le rôle et le style du Sénégalais est totalement différent de celui du Polonais. Pourtant, dans les dernières heures, le nom de Harry Kane, le 10 de Tottenham, s’est installé.

«Il est très fort, brillant de la tête et des deux pieds. Il marquerait beaucoup de buts en Bundesliga, mais ce sera difficile, je pense, pour le Bayern Munich. On verra ce qui se passera dans le futur. très cher, c’est le problème, mais c’est un joueur brillant, l’un des deux ou trois qui peuvent jouer comme avant-centre et comme numéro 10», a assuré Nagelsmann en conférence.

De son côté, Oliver Kahn , le directeur du football du Bayern Munich, a assuré : «Il a un contrat avec Tottenham. Bien sûr, c’est un attaquant de haut niveau, mais tout ça, c’est un rêve pour l’avenir.»

Les propos des deux ont mis Antonio Conte, l’entraîneur de Tottenham, en colère, qui en conférence de presse, est sorti pour répondre énergiquement.

«Je ne parlerais jamais de joueurs d’autres équipes. Je ne sais pas pourquoi Nagelsmann a fait ça, je pense que c’est un peu irrespectueux. Vous ne faites pas ça. La situation est très claire pour Harry ici à Tottenham : Kane est un joueur important partie de notre projet.» Antonio Conte a viré, visiblement agacé par la position du Bayern Munich.

A Tottenham, ils savent déjà que le prochain marché des transferts sera transcendantal pour l’avenir de Harry Kane car ils comprennent que le Bayern Munich s’en prendra à l’attaquant anglais qui fait partie de l’équipe londonienne depuis des années.

La vérité est que Tottenham a absolument protégé Harry Kane et le meilleur exemple est ce qui s’est passé au début de l’année, lorsque Manchester City a offert 160 millions d’euros pour le transfert de l’attaquant et a réussi à le retenir, malgré le souhait de Pep Guardiola. Les chances de le faire sortir étaient si minces que City a fini par signer Erling Haaland.