Il avoue la vérité : «Je le jure. On m’a insulté quand j’ai dis que Cristiano Ronaldo…»

S’il y a une supportrice qui fait actuellement l’euphorie au Qatar, c’est bien sûr Ivana Knoll. La Croate met tous les supporters à ses pieds à cause de son style vestimentaire très séduisant.

La Croate Ivana Knoll, qui a fait sensation sur Internet lors de la Coupe du monde 2018, a fustigé les organisateurs de Qatar 2022 et bien qu’elle y ait participé, elle a qualifié la Coupe du monde de catastrophe. Le mannequin a dû adapter ses tenues pour pouvoir assister au match de sa sélection et pourtant, elle a captivé tous les regards, on la surnomme même la plus belle fan du monde.

Elle a encore conquis par sa beauté en se montrant avec des looks audacieux et flatteurs dans les états qataris où elle a outrepassé les lois de censure avec ses décolletés risqués. Ces derniers jours, il a téléchargé une photo du Qatar et de son expérience. «C’est un désastre… Je suis désolé pour tous les gens qui ne peuvent pas aller à la Coupe du monde à cause de la pire organisation de l’histoire», a-t-il également déclaré dans une interview pour le journal anglais The Sun, mais n’a pas donner plus de détails.