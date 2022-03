Il avoue la vérité : «Il est au-dessus de Cristiano, Maradona et Pelé. C’est le meilleur…»

Xavi Hernandez l’a dit lorsqu’il était footballeur actif, il l’a commenté à l’époque où il était au Qatar avec Al Sadd et il ne cesse de le répéter en tant que directeur technique du FC Barcelone.

Ce dimanche, lorsqu’on lui a demandé s’il ouvrirait les portes à Lionel Messi pour qu’il puisse jouer à nouveau pour le Barça, El Maestro a répété que, selon lui, le PSG d’aujourd’hui 30 ans est le meilleur footballeur de tous les temps.

«Messi est le meilleur joueur de l’histoire et, évidemment, de l’histoire du club. Il aura les portes ouvertes. Et tant que je suis coach ici, comme s’il voulait venir tous les jours. Est le meilleur».

Rien qu’en décembre, le champion du monde expliquait sur quoi il fonde son appréciation : «Quant au meilleur joueur de l’histoire, mon argument est que Pelé est le meilleur de son temps, Maradona du sien, Di Stéfano de son temps. Mais dans le football, tout évolue.

Il évolue au niveau technique, tactique, physique et psychologique. Si dans 30 ans émerge un joueur meilleur que Leo ou du niveau de Leo, on peut sûrement dire qu’il est meilleur que Leo, car le football aura évolué et fera autant de différences que Leo, mais 30 ans plus tard.

C’est pourquoi je pense qu’à mesure que le football grandit et grandit, Leo est le meilleur de l’histoire. Tout est égal et Leo est le meilleur à chaque instant, à chaque match. Il n’y a pas de couleur pour moi. C’est le meilleur de l’histoire.»

Et c’est ce qu’il a commenté lorsqu’il a reçu le septième Ballon d’Or: «Ce que Leo Messi me semble concerne la justice footballistique, la justice totale. C’est le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Et il mérite ce septième, sans aucun doute.

Je ne sais pas si c’est Pep qui a dit qu’il n’est jamais injuste de donner un Ballon d’Or à Messi, car je suis tout à fait d’accord. C’est le meilleur footballeur. Ensuite, on peut aussi penser que Lewandowski le méritait ou d’autres.

Mais c’est toujours le débat, chaque année pareil. Aussi à son époque, ils ont demandé pour moi ou pour Andrés (Iniesta). Mais, au moment où ils lèvent l’enveloppe et disent “Messi”, je sens que le football est juste. C’est la réalité».