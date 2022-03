Il avoue la vérité et surprend : «Messi n’est pas à sa place au PSG parce qu’il…»

Georgina Rodríguez a réussi à transformer sa vie en un conte de fées. Le mannequin est devenu une femme d’affaires prospère, une maman actuelle et une partenaire aimante à offrir à Cristiano Ronaldo.

Bien que les journées de Georgina soient plus chargées car les jeunes fils de l’attaquant ont besoin de beaucoup d’attention, le mannequin n’oublie jamais son style. C’est pourquoi au cours des dernières heures, il a montré à ses abonnés sur Instagram sa dernière acquisition.

Georgina Rodriguez a laissé ses fans sans voix et même Cristiano Ronaldo lui-même en montrant une montre Audemars Piguet en or rose 18 carats. La pièce est recouverte de 1 160 diamants qui a un prix de marché d’environ 120 000 euros.

Georgina est une fashionista dans l’âme et son dernier caprice était de compléter un look exclusif que l’on peut voir dans sa dernière publication Instagram.

Force est de constater que la femme de Cristiano Ronaldo ne porte pas de vêtements pour tout le monde, mais ce dernier achat a laissé pantois même l’attaquant de Manchester United. Le modèle a des goûts chers, mais ils la rendent magnifique pour son mari.

Le sac préféré de Georgina Gutierrez

Cristiano Ronaldo ne peut plus cacher qu’il a l’une des plus belles femmes du monde. Dans sa dernière publication, Georgina Rodríguez a montré un look spectaculaire à ses plus de 28 millions de followers sur Instagram.

Son dernier achat était une montre rose pour 120 000 euros, bien que le mannequin ait également posé avec son sac préféré. Il s’agit d’un Birkin de la firme Hermès, un modèle qui se décline en différentes couleurs et tailles. Le même coûte plus de 15 mille euros.