Il avoue la vérité : «Cristiano Ronaldo ? Peut-être que le club qu’il voulait ne l’a pas cherché…»

L’ancien collègue de Manchester United avoue une certaine déception de voir CR7 partir en Arabie Saoudite.

Gary Neville estime que l’aspect financier a pesé lourdement sur l’option de Cristiano Ronaldo de signer pour Al Nassr. Sur l’antenne de Sky Sports, vendredi soir, l’ancien coéquipier du Portugais, à Manchester United, a commenté le transfert vers l’Arabie saoudite et souligné que CR7 allait perdre en visibilité.

«De toute évidence, nous allons voir Cristiano moins souvent maintenant. Cela nous dit plusieurs choses. La première est que l’Arabie saoudite parie sérieusement sur le football. Ils ont investi des millions dans un seul joueur. Ils essaient de renforcer la Ligue.

Je pense que Cristiano voulait rester au moins jusqu’à la fin de cette saison dans une grande équipe en Europe et marquer des buts. Probablement dans une équipe qui joue en Ligue des champions», a commencé par dire Gary Neville, poursuivant.

«On m’a dit que l’offre était hors de ce monde. Peut-être que le club qu’il voulait ne l’a pas recherché et c’était sa décision. Il y a un élément de tristesse parce que nous voyons probablement une fin et quelque chose de haut niveau aurait pu arriver à Old Trafford, si les deux parties avaient agi autrement», a déploré l’ancien United.