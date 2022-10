Il avoue la vérité : «C’était une erreur de signer Mbappé et Neymar ensemble parce que…»

On sait que la relation entre Kylian Mbappé et Neymar Jr. Ce n’est pas bon. Presque plus personne ne le cache. Ni les joueurs ni les autres liés au sein du club. Et dans ce sens, un homme fort récemment entré au club, Luis Campos, s’est montré critique sur la façon dont leurs arrivées respectives ont été gérées et, selon lui, ils n’auraient pas dû arriver ensemble au club :

«Nous avons fait l’erreur par le passé de recruter deux joueurs au même poste sur le même marché», a déclaré Campos, faisant référence à Neymar et Mbappé. A noter que, malgré un discours à la première personne, Campos n’était pas au PSG en 2017 à l’arrivée des deux stars.

Campos l’a déclaré dans le podcast de l’ancien joueur français Jérôme Rothen, toujours critique à l’égard des stars du football français, notamment celles du PSG, où il a joué entre 2004 et 2009.

Campos a rappelé dans l’émission que le PSG avait un marché des transferts déséquilibré, puisqu’il n’avait pas amener des joueurs à des postes clés, alors qu’ils en ont beaucoup d’autres à d’autres postes.

«La fenêtre de transfert n’est pas bonne parce qu’il nous manque des joueurs à des postes clés et parce que nous avons des joueurs qui se chevauchent à d’autres postes.»

Le milieu de terrain était une zone surpeuplée et le PSG a réussi à le remettre en ordre avec plusieurs départs, comme ceux de Herrera, Wijnaldum ou Paredes, mais en défense ils n’ont pas réussi à ajouter des joueurs de renom. Le Slovène Milan Skriniar de l’Inter était prioritaire et n’a pas pu arriver en raison du rejet du club italien, pour donner un exemple

D’autres informations récentes précisent que Mbappé, qui , malgré ses propos, a le pouvoir sur les signatures, aurait demandé un attaquant de plus dans le style de Lewandowski.

Le Polonais était dans le dossier, mais il était toujours enclin à être embauché par Barcelone. Mbappé aimait aussi d’autres grands noms comme Ousmane Dembélé, Marcus Rashford ou Harry Kane.

Aucun n’est arrivé et il est probable qu’aucun ne le sera dans un avenir prévisible. Au-delà, au PSG l’idée était d’ajouter des joueurs avides de gloire et non d’argent et c’est pour cela qu’Ekitike, Kalimuendo, Renato Sanches sont arrivés et Mukiele.

Christopher Galtier, quant à lui, doit parler davantage de non- sport que de football. Ce jeudi, l’activité a repris et il a de nouveau précisé à quoi ressemblait le vestiaire :

«Il n’y a rien qui me surprenne, il n’y a rien qui me défie : les joueurs veulent gagner ensemble et ils se battent pour cela. Ce sont de grands champions avec de la compétitivité et leur ego. On a une très belle loge. Il y a un décalage entre ce qui est entendu et ce qui est perçu dans certains propos. La réalité de la loge n’est pas celle-là. On a une loge qui cohabite bien». Et sur «avoir plus de liberté» de Mbappé en France, il a aussi dit son truc.

«Je ne pense pas qu’il ait moins de liberté. Ce qui se passe, c’est qu’ici c’est lui qui fixe en attaque. Avec Olivier Giroud en France, il a quelqu’un qui lui ouvre d’autres espaces. On n’a pas ce profil de joueur, mais Kylian est tout aussi intelligent pour trouver d’autres jeux avec Lionel Messi ou Neymar. Ils vont donner le ballon à l’espace». Ce samedi 1er octobre, Mbappé sera remplaçant au début d’un mois épuisant avec jusqu’à 8 dates pour le club parisien.