Il avoue : «Je suis désolé pour Cristiano Ronaldo. Il méritait une fin différente…»

Ce mardi, Federico Bernardeschi a accordé une longue interview à la chaîne Twitch ‘Cronache di spogliatoio’, dans laquelle il a rappelé certains des meilleurs joueurs avec qui il a partagé le vestiaire, dont Cristiano Ronaldo.

L’international italien a joué aux côtés du Portugais, à la Juventus, entre 2018 et 2021, et n’a pas caché sa déception face aux polémiques dans lesquelles le Portugais a été impliqué, ces derniers mois, et qui ont abouti à son licenciement avec Manchester United.

«Je suis désolé pour Cristiano, c’est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire. Pour ce qu’il a montré et ce qu’il a été, il méritait une autre fin de carrière», a commencé par dire l’attaquant, qui représente actuellement le Toronto FC.

«Je suis désolé pour lui, surtout sur le plan humain, pour l’homme qu’il est. Un joueur de son niveau mérite de s’arrêter quand il veut, mais il faut être lucide et comprendre le moment le plus approprié», a-t-il ajouté.