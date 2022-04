Il avoue : «Je suis content du tirage au sort, nous jouerons contre Messi, qui est grand-père…»

L’équipe nationale argentine connaît déjà ses rivaux lors de la Coupe du monde du Qatar 2022. L’équipe de Lionel Messi jouera contre la Pologne, le Mexique et l’Arabie Saoudite. Et bien que l’albiceleste s’affiche comme le favori pour rester à la tête du groupe, en Pologne, ils sont heureux de jouer contre Messi et l’Argentine.

Antoni Piechniczek, légende du football polonais et entraîneur qui a mené le pays à la médaille de bronze lors de la Coupe du monde 1982, a eu une critique ironique et féroce contre Messi : «Il s’est fait grand-père, c’est un bon tirage pour la Pologne».

En dialogue avec le polonais ONET Sports, Piechniczek a ajouté : «Je suis plus intéressé par ce choc avec le Mexique. Même si je reconnais que j’aurais été plus intéressé par ce duel avec l’Argentine si Lionel Messi avait eu cinq ou six ans de moins». Ou s’il était un coéquipier de Lewandowski

«Nous pouvons être enthousiasmés par une telle compétition, mais soyons honnêtes … Messi est maintenant un grand-père de la forêt. Ce n’est plus le footballeur qu’il était il y a quelques années à peine. On ne sait pas exactement quel rôle il jouera la Coupe du monde au Qatar.»

Pour conclure, Antoni a fait remarquer : «Au PSG, il montre qu’il n’est plus le même qu’avant. Il est possible que l’entraîneur décide de le mettre sur le banc des remplaçants dans la forme actuelle de Messi.»

Afin de ne pas effrayer les autres jeunes joueurs de l’Argentin Dans l’équipe nationale, il peut jouer un rôle comme Zlatan Ibrahimovi dans l’équipe nationale de Suède. Jouant les 15-20 dernières minutes du match, venant en tant que remplaçant.

La vérité est que l’Argentine contre la Pologne sera le dernier match du groupe, bien que l’attente soit déjà connue, ce sera dans le match de Messi contre Lewandowski.