Il avoue : «Je m’en fous que ce soit ou non la dernière Coupe du monde de Messi…»

L’acteur a acheté une bonne poignée de chocolats d’une valeur de près de 290 euros en compensation de ceux qu’il a volés quand il était jeune.

Dwayne Johnson vient de faire la une des journaux. Après la grande première de son dernier projet, ‘Black Adam, l’acteur a voulu rattraper son retard d’adolescent, et il l’a partagé via son profil Instagram, où il a partagé une vidéo dans laquelle il visite un établissement à J’y allais quand j’étais jeune.

The Rock’ avait une mauvaise habitude pendant son adolescence, et c’est qu’il volait des chocolats dans un magasin ouvert 24h/24 qui était très proche du gymnase où il allait s’entraîner.

«Je faisais ça depuis au moins un an», a-t-il commencé par avouer, et c’est qu’à cette époque il n’avait pas les moyens d’acheter ces bonbons.

Peut-être qu’en apprenant la situation du jeune Dwayne Johnson, le gérant du magasin a détourné le regard à ce moment-là : «Il tournait toujours la tête et ne s’arrêtait jamais», et c’est que l’interprète cherchait à manger un certain nombre de calories avant. aller au magasin votre entraînement quotidien.

Une situation qui est loin d’être celle actuelle, et c’est qu’il est l’un des acteurs les mieux payés de tout le monde d’Hollywood. Maintenant, il est retourné dans ce magasin des décennies plus tard, et non seulement il n’a pas volé, mais il a voulu se rattraper en prenant tous les chocolats qu’il pouvait pendant que les employés le regardaient avec étonnement.

Les uns après les autres, Johnson a pris des chocolats jusqu’à ce qu’il ait rempli un énorme sac qu’il a ensuite posé sur le comptoir.

Près de 300 euros de chocolats

Quelques images dans lesquelles on peut voir l’employé compter les chocolats tout en faisant monter la facture à près de 300 dollars (près de 290 euros). «Si vous pensez que quelqu’un vole des Snickers, donnez-lui-en un pour qu’il ne vole pas», a-t-il dit au greffier.

Et c’est que Dwayne Johnson a voulu payer ces chocolats qu’il avait volés pendant un an : «Nous ne pouvons pas changer le passé et certaines des bêtises que nous avons pu faire. Mais, de temps en temps on peut arranger la situation avec une petite note de gratitude», a-t-il conclu.