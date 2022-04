Il avoue : «J’ai joué contre Cristiano, Lewandowski et Haaland mais le maillot le plus spécial que j’ai échangé…»

Luis Suarez est devenu l’un des joueurs les plus remarquables du monde, ce qui lui a permis de jouer dans les équipes les plus importantes d’Europe et de faire une fortune impressionnante qu’il a décidé d’investir dans différents domaines.

Le joueur suit la tendance apparue ces dernières années dans le monde du sport et investit le marché gastronomique, il a donc décidé d’utiliser une partie de son salaire pour créer un restaurant.

Bien que l’avenir de Luis Suarez soit incertain à l’Atlético de Madrid, l’athlète a souhaité poursuivre l’entreprise qu’il avait déjà planifiée dans la ville, un glacier qu’il a décidé d’appeler Momocho.

Cet établissement est situé sur la plage de Castelldefels et, selon les médias locaux, le joueur s’est occupé de tous les détails de la décoration du lieu, en plus d’avoir une large gamme de saveurs et de desserts.

Les affaires de Luis Suarez

Ce n’est pas la première entreprise que le footballeur gère, en octobre 2020, il a également décidé d’ouvrir deux restaurants dont le menu était basé sur la cuisine typique de son pays, l’Uruguay, pour lesquels il a ouvert une succursale dans la ville et une autre à Vía Angusta.

À travers son compte Instagram, l’athlète a déclaré que lorsqu’il avait du temps libre, il allait dîner avec toute sa famille dans son restaurant et qu’il aimait recevoir des célébrités et des collègues avec un menu spécial.

Il faut se rappeler que certains joueurs ayant fait carrière en Espagne ont décidé d’utiliser leur fortune pour investir dans ce domaine, c’est pourquoi des athlètes de la stature de Rafael Nadal ont un restaurant en fonction de leurs goûts dans la ville.