Il avoue : «Haaland doit marquer 43 buts par saison pour égaler Cristiano Ronaldo…»

Le président de la Juventus a secoué le comportement collectif de l’équipe après la défaite des Bianconera contre le Maccabi Haïfa.

Le président de Vecchia Signora, Andrea Agnelli, s’est adressé aux micros de Sky Sport après la terrible défaite 0-2 de la Juventus au Maccabi Haïfa pour la quatrième journée de la Ligue des champions.

«C’est certainement l’une des périodes les plus difficiles, mais c’est le moment de prendre ses responsabilités et je suis là pour ça, mais je suis conscient qu’au football on joue à 11 contre 11 et chacun doit faire de son mieux. Le problème c’est le collectif, on parle de l’attitude générale», a commencé par dire Agnelli.

«Nous devons avoir honte et nous excuser auprès des fans, qui en ce moment se battent même pour marcher dans les rues. A partir de là, nous devons faire une profonde réflexion, sachant que nous avons toutes les qualités pour cela», a ajouté le dirigeant des Bianconero.

La Juventus occupe actuellement la troisième place de la Ligue des champions, cinq derrière les leaders Paris Saint-Germain et Benfica.