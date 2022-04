Il avoue enfin la vérité : «Si Xavi me fait ça à 25 ans, je le frappe…»

«Si Xavi me fait ça quand j’ai 25 ans, nous pourrions nous battre au poing… mais maintenant nous sommes ici pour aider Barcelone et je sais que ça lui a fait mal de devoir prendre la décision de me laisser dehors, mais il fallait prendre une décision». Les mots appartiennent à un Dani Alves expérimenté qui, déjà âgé de 38 ans, sait que les choses sont désormais différentes.

De quoi parlait-il? Eh bien, après avoir été exclu de la liste des joueurs de la Ligue Europa. Barcelone avait quatre signatures et une n’aurait pas dû être enregistrée. Et c’était à Alves de décider. Maintenant dans deux interviews, pour Sport et Mundo Deportivo, le Brésilien a abordé ce sujet.

L’expérience est la clé maintenant

«La vie est pour les courageux et il faut en accepter les conséquences. Je le savais déjà à cause du poste, des transferts, des buts que je cherchais… comment j’allais laisser de côté les gens qui marquent les buts, logiquement la position de celui dont on pouvait le plus se passer était la mienne.

Si nous gagnons, je me sentirai comme un champion, c’est un titre du Barça. Même si ça aura un goût différent, si le Barça est champion et que je n’y suis pas, le la saveur sera différente… mais laissons le Barça gagner.»