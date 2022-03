Il avoue enfin la vérité : «Me comparer à Lionel Messi c’est une folie…»

Il s’agit de Pedri, qui épate tout le monde avec ses prestations depuis plus d’un an… mais qui ne veut pas être comparé à Lionel Messi.

«Certainement pas. Messi en a marqué beaucoup plus de buts que moi… et des meilleurs ! Me comparer à Messi c’est une folie» a expliqué le jeune crack du FC Barcelone, au micro de Movistar.

«Je ne me souviens pas du mouvement. Les choses me viennent naturellement sur le terrain. J’ai de la chance de ne pas avoir à réfléchir». Seul le temps nous dira si le Barça a vraiment trouvé sa nouvelle star.