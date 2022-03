Il avoue enfin la vérité : «Lionel Messi nous a tous tués…»

Il surprend toujours. Cristiano Ronaldo a pris cette mesure avec l’utilisation du téléphone portable à son fils aîné, donnant une leçon importante sur l’utilisation de la technologie.

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus célèbres au monde qui se caractérise par son indépendance, car personne ne sait plus que lui ce que signifie percer dans le monde du football. Rappelons qu’il est le lauréat de 5 Ballons d’Or, passant d’une famille pauvre au sommet de la gloire.

Ainsi, Cristiano Ronaldo ne nous a pas seulement impressionnés sur le terrain, mais aussi en tant que père. Il se considère très strict et préoccupé par le parcours de son fils Cristiano Jr., car il espère qu’il pourra réaliser ses propres réalisations et/ou que son fils suivra ses traces en tant que footballeur professionnel.

Il est conscient qu’une vie de luxe peut entraîner la perte du petit Cristiano, il fixe donc certaines limites, dont l’utilisation de l’appareil mobile.

Cristiano Ronaldo Outils Parentaux

Lors d’un événement, l’attaquant a tenu à s’en expliquer : «Mon fils aîné va bientôt avoir 12 ans et il me demande toujours : ‘Papa, je peux avoir un téléphone, je peux avoir un téléphone, je peux avoir un téléphone ? ‘ et je me dis : «Christian, tu as le temps !» Vous ne voulez pas que votre enfant devienne obsédé par la technologie.»

Le populaire ‘CR7’ assure qu’il comprend la jeune génération, il comprend qu’elle a toujours une ou deux longueurs d’avance. De même, il accepte l’utilité de la technologie, mais toujours avec des limites et des responsabilités.

En 2017, Cristiano Ronaldo a donné des détails sur la façon dont il avait refusé la demande de son fils de lui apprendre que s’il veut quelque chose, ce n’est pas facile de l’obtenir, car il doit le gagner.

«Un jour, il m’a demandé un iPhone pour m’appeler, mais j’ai dit non. S’il veut m’appeler, il doit le faire par l’intermédiaire de sa grand-mère. Je veux transmettre à mon fils l’idée qu’il n’est pas facile de tout obtenir qu’il veut. L’éducation est le meilleur que je puisse vous donner», a-t-il déclaré.