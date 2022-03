Il avoue enfin la vérité : «Le PSG est un club mort si….»

Il a réussi un triplé en 17 minutes. Il a dépassé Don Alfredo Di Stéfano en tant que troisième meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid. Le club merengue a scellé un retour épique en battant le Paris Saint-Germain et en se qualifiant pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Oh! Et, en plus, il a été choisi comme le MVP absolu de la soirée.

Karim Benzema a joué dans l’une de ces performances qui ne sont pas oubliées. Et sa performance, en conséquence, a généré un énorme émoi dans le monde du football.

Des personnalités telles que Iker Casillas, Carles Puyol, Dani Alves, Franco Baresi, Mesut Ozil, Gary Lineker, Jerome Boateng, Patrice Evra et Michael Owen n’ont pu s’empêcher de se rendre à la qualité montrée par le chef de l’attaque madrilène.

Iker Casillas

«Merde, Benzema. Foutu joueur. C’est bon».

Mesut Özil

«Quel match… mon pote Benzi (Benzema) est toujours le meilleur numéro 9».

Charles Puyol

«Benzema est un phénomène, tirant la voiture. Haut».

Daniel Alves

«Je me fiche qu’il soit de Madrid, mais quel joueur, quel joueur est Benzema. J’adore ce jeu».

Franco Baresi

«Classe mondiale, Benzema».

Gary Linker

«Karim Benzema est incontestablement l’un des meilleurs 9 de toute l’histoire».

Jérôme Boateng

«Tu es sérieux, Benzema ?»

Patrick Évra

«Karim, tu es le meilleur 9 de toute l’histoire du football français.»

Michel Owen

«J’espère que vous voyez ça. Révérence pour Benzema».