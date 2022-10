Il avoue enfin la vérité : «Je le jure. Il faut arrêter de parler de Cristiano Ronaldo tous les…»

Le moment joué par l’international portugais face à Tottenham continue de faire couler beaucoup d’encre.

Cristiano Ronaldo, après de nombreuses minutes d’échauffement, est revenu sur le banc des remplaçants, et n’était à nouveau pas un pari pour Ten Hag lors du match de Manchester United contre Tottenham ce mercredi.

Bouleversé par la situation, le Madérien a quitté le terrain de jeu et s’est dirigé vers les vestiaires, quittant plus tard Old Trafford. La situation n’a pas réjoui grand monde et Peter Schmeichel, ancien gardien de Manchester United, a lui aussi critiqué l’attitude du Portugais.

«Sortir comme ça crée tout ce que nous ne voulons pas en ce moment. Il savait que cela allait faire la une des journaux. C’est la première fois que je peux dire que je suis déçu de lui.

Je le soutiens généralement et je comprends sa situation. un si grand joueur, il est tellement présent. Devrions-nous le mettre ou le laisser partir ? Je ne sais pas», a déclaré l’ancien international danois à la BBC.