Il avoue enfin la vérité : «J’ai dirigé Cristiano, Ronaldo, Benzema, Kaka et Zidane mais…»

Neymar s’est imposé comme l’un des joueurs les plus populaires de son pays, ce qui lui a permis d’avoir des millions de fans à travers le monde, qui l’ont accompagné dans ses bons et ses mauvais moments.

Le joueur a également joué dans plusieurs moments de pause dans sa carrière, en raison de blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant un certain temps, un moment où il en a profité pour se concentrer sur un autre de ses grands intérêts : le poker.

De ses réseaux sociaux, Neymar a expliqué que tout comme il consacre du temps à son entraînement, il se concentre également sur l’amélioration de ses compétences dans le jeu, un passe-temps qu’il a appris grâce à plusieurs coéquipiers lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

«Pendant la compétition, de nombreux coéquipiers ont joué et j’ai fini par apprendre à jouer avec eux. J’ai regardé de l’extérieur et puis je me suis intéressé», a-t-il commenté devant les médias, à qui il a également avoué qu’à l’avenir, il aimerait se consacrer professionnellement au poker.

Les talents de poker de Neymar

De plus, l’athlète a également souligné qu’il était déjà capable de faire carrière dans ce jeu et même de remporter certains trophées, comme PokerStars en 2021, et a précisé que pouvoir participer à ces tournois est aussi important que sa présence dans les ligues européennes.

Le jour où le Paris Saint Germain a été éliminé de la Ligue des champions, après un match contre le Real Madrid, le Brésilien a pris un avion pour Barcelone pour participer à un autre tournoi de poker, pour lequel de nombreux fans du PSG se sont plaints de ses agissements.

Malgré cela, le footballeur a précisé qu’il se concentrait sur l’amélioration de sa séquence de défaites dans le football, dans laquelle il ne pouvait pas recevoir le soutien du public en raison de ses récents buts, qui n’étaient pas suffisants pour sauver l’équipe de l’élimination.