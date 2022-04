Il avoue enfin la vérité : «J’ai dirigé Cristiano, Benzema et Zidane mais celui qui m’a…»

Il paraît que tout le monde peut dire ceci ou cela sur le PSG. «Que c’était une erreur ou que c’était une erreur.»

En l’occurrence, celui qui ajoute une nouvelle critique est Emmanuel Petit, qui a été champion du monde avec la France dans son pays lors de l’édition 1998.

L’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone assure que prolonger le contrat de Neymar était une erreur, pure et simple. «Neymar stagne depuis deux ans, il n’essaie plus de battre ses rivaux en tête-à-tête» détaille-t-il.

«Avec un salaire aussi important et un contrat aussi long, il sera difficile de lui trouver une issue. La grosse erreur du PSG a été de le renouveler alors qu’il n’avait pratiquement pas aidé l’équipe depuis son arrivée.»

De toutes les critiques, Neymar est le plus pointé du doigt. Le 10 de l’équipe n’est plus respecté par beaucoup dans le monde du football. Et il semble qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour inverser cela.

Petit ajoute que «Son départ serait un soulagement pour toutes les parties». Le PSG n’envisage pas de vendre Neymar pour l’instant et continuera, au moins, durant la saison 2022-23.