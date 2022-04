Il avoue enfin la vérité : «À 17 ans, Cristiano Ronaldo avait acheté une voiture Mercedes qu’il ne…»

Malgré le fait que sa régularité ne soit plus la même qu’avant, Keylor Navas reste l’un des joueurs les plus influents du PSG, car, en plus d’avoir de grands réflexes pour défendre le but, le Costaricien est aussi un meneur né qui exerce une très forte influence positive dans le vestiaire.

Keylor est non seulement respecté par les managers et ses coéquipiers, mais il est également l’un des joueurs les plus populaires parmi les fans, qui reconnaissent son sacrifice et son leadership.

En effet, pour l’ancien joueur du Real Madrid, il est pratiquement impossible de se promener dans Paris sans être dérangé par les supporters.

La popularité de Keylor Navas ne se limite pas qu’au sport, car depuis quelques jours son nom commence à résonner fort sur la scène musicale française, puisqu’un artiste de renom a décidé de lui rendre hommage dans l’une de ses chansons.

«On a attaqué, mais on a raté les buts comme Keylor Navas», raconte la chanson «King» de l’artiste urbain Dadju, qui a fait beaucoup de sensations parmi ses fans après avoir sorti la vidéo officielle de cette chanson fin février.

Keylor Navas est acclamé dans toute l’Amérique centrale

La carrière de Keylor est très inspirante pour les enfants de tous les pays d’Amérique centrale, puisque le Costaricien a réussi à réussir dans l’élite du football après avoir surmonté de nombreux obstacles et stigmates, puisque son lieu d’origine n’est pas le plus connu pour exporter des joueurs de football vers l’Europe.

En effet, Keylor Navas a été applaudi lors de son dernier passage au Salvador, où il disputait les éliminatoires de la Concacaf pour la Coupe du monde Qatar 2022.