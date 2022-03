Il avoue : «Du temps de Messi, Cristiano, Ronaldo et Ronaldinho, c’est le meilleur….»

Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Kaka, Neymar, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Edinson Cavani, Sergio Ramos, Carles Puyol, Luka Modric, Iker Casillas, Gianluigi Buffon ou Manuel Neuer en font partie.

Les joueurs historiques que Dani Alves a pu voir en direct comme rivaux ou coéquipiers tout au long de sa carrière professionnelle. Bien sûr, il y a un footballeur qui s’est séparé d’une manière particulière des autres.

Depuis quelques années, dans une dynamique avec les médias officiels de la FIFA, l’actuel ailier du FC Barcelone était sollicité pour citer le meilleur joueur de tous les temps. Et sa réaction immédiate a été de révéler le nom du talent qui l’a le plus impressionné dans sa vie.

«Le meilleur de tous les temps? J’ai choisi Messi parce que c’est lui que j’ai vu jouer. Des autres joueurs, je n’entends que ce qu’ils disent d’eux et je ne peux pas le confirmer (rires). Alors, je choisis toujours celui que j’ai pu voir», a déclaré le champion olympique, dans la rubrique The Best Of (2017) de la chaîne YouTube de la FIFA.

Avec Lionel Messi, Dani Alves a eu l’occasion de célébrer deux tours du chapeau et de remporter le premier sextet de toute l’histoire du jeu.

Non seulement il l’a vu jouer de près, mais il avait un lien très spécial avec lui sur le flanc droit du Fútbol Club Barcelona. Ils se sont compris à merveille et ont formé un partenariat qui a été la clé de l’équipe la plus dominante de ces derniers temps.