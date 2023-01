Il avoue : «Dembélé attaque et les défenseurs souffrent, je le vois sur leurs visages…»

Le couple Messi a partagé quelques jours de repos dans la neige avec ses enfants et avec la famille de Cesc Fàbregas et Daniella Semaan. Les Messi et les Fàbregas sont deux des meilleures familles avenues du monde du football depuis que Cesc et Leo ont coïncidé à leur époque en tant que joueurs à Barcelone. Depuis lors, il n'est pas rare de les…