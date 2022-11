Il avoue : «Cristiano Ronaldo n’est pas un problème. Il fait toujours partie de la solution…»

Dans une interview exclusive accordée à Esporte ao Minuto, Josué Pesqueira donne son avis sur l’interview controversée de Cristiano Ronaldo, avec qui il partageait un vestiaire en équipe nationale. Le milieu de terrain garantit que le capitaine de l’équipe de coin et les autres joueurs se concentrent sur la victoire de la Coupe du monde.

L’entretien controversé de Cristiano Ronaldo avec le journaliste anglais Piers Morgan a marqué l’actualité sportive ces derniers jours, et accompagné la sélection du Portugal au Qatar, où l’équipe disputera la Coupe du monde 2022.

Les pages des journaux internationaux, ainsi que les réseaux sociaux, ont été remplis de prétendues rumeurs d’une mauvaise ambiance au sein de l’équipe nationale concernant les propos du capitaine de l’équipe du coin, mais Josué Pesqueira ne croit pas que cette affaire ait une quelconque importance. influence sur l’esprit du groupe de travail dirigé par Fernando Santos.

Dans une interview exclusive avec Esporte ao Minuto, l’international portugais, qui a même partagé un vestiaire avec Cristiano Ronaldo dans l’équipe nationale, a déclaré que la plupart des critiques du maillot numéro 7 ont oublié ce que l’attaquant a fait pour les couleurs nationales ces dernières années, soulignant que Ronaldo est entièrement concentré sur le fait d’amener l’équipe de quinas au titre de la Coupe du monde.

Cette Coupe du monde sera sans doute marquée par l’interview controversée de Cristiano Ronaldo. Pensez-vous que cela pourrait affecter la sélection?

Je ne pense pas. Premièrement, nous savons tous ce que Cristiano génère dans le monde. Son entretien était privé et ne portait pas sur l’équipe nationale, mais sur sa vie et le club qu’il représente. Cela ne modifie pas du tout l’environnement au sein de la sélection. L’entraîneur a dit il y a quelques jours que nous devions respecter Cristiano car il a donné une interview privée et il avait tout à fait raison. Il est libre de dire ce qu’il veut. Les gens parleront toujours de lui, qu’il donne des interviews ou non. Je suis sûr que Cristiano est concentré sur sa tentative de gagner la Coupe du monde avec son équipe nationale.

Du point de vue du joueur qui a déjà partagé le vestiaire avec Ronaldo en équipe nationale, comment réagiriez-vous si vous étiez maintenant en Coupe du monde après ces mots du capitaine de l’équipe ?

Je réagirais normalement, et je suis sûr que tous les joueurs ont fait la même chose, c’est-à-dire rester concentré sur l’équipe nationale. A partir du moment où vous rejoignez l’équipe nationale, le sujet de conversation est uniquement l’équipe nationale et non les clubs. Il y a de nombreuses années, on disait que dans l’équipe nationale il y avait, entre guillemets, des groupes de joueurs du FC Porto, du Benfica et du Sporting, et ce n’est pas le cas. Dès que nous entrons dans les étapes, nous sommes tous concentrés et travaillons vers un seul objectif, qui est de gagner les Mondiaux.

Et compte tenu de la saison moins positive que Ronaldo signe, avec des hauts et des bas, pensez-vous qu’il fait partie du problème ou de la solution pour cette Coupe du monde ?

Je pense qu’il fait toujours partie de la solution. En ce moment, tous les détracteurs de Cristiano oublient un peu tout ce qu’il a déjà donné et continuera de donner à l’équipe nationale. Il y a beaucoup de voix critiques et lui, plus que quiconque, y est habitué. Cristiano fait partie de ces personnes qui, plus ils le critiquent et le “piquent”, plus tard il montre la réponse sur le terrain comme il l’a déjà fait. Quand il a quitté la Juventus pour Manchester United, tout le monde a dit qu’il n’allait pas être le même joueur et il est arrivé et a été le meilleur buteur de l’équipe l’année dernière. Il fait partie de la solution, mais le Portugal, avec ou sans Cristiano, a une sélection incroyable de joueurs d’une qualité phénoménale.

Dans l’esprit de Ronaldo, même s’il n’a rien à prouver, cette Coupe du monde sera-t-elle une sorte de tout ou rien ?

Pas. Cristiano n’a rien à prouver à personne, car tout le monde sait à quel point il est précieux. Il ne l’a jamais fait et je ne pense pas qu’il va penser maintenant que c’est tout ou rien. Évidemment, c’est une énorme opportunité. Si je ne me trompe pas, c’est la cinquième Coupe du monde à laquelle il participe, ce qui est incroyable, car peu de joueurs ont réussi à faire ça. C’est une autre phase finale dans laquelle il mettra toute sa qualité et dans laquelle j’espère qu’il pourra marquer beaucoup de buts pour pouvoir gagner la Coupe du monde pour le Portugal.

Et est-ce que ce sera la dernière opportunité pour Ronaldo et Pepe de remporter la Coupe du Monde ?

Je ne sais pas s’ils vont faire une autre Coupe du monde ou non, je pense qu’ils ne le feront peut-être pas. Mais ils ne verront pas cela comme un tout ou rien, mais comme une nouvelle opportunité de remporter un autre titre et d’en rejoindre d’autres qu’ils ont déjà dans leurs carrières, qui sont déjà nombreuses.