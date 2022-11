Il avoue : «Cristiano Ronaldo ? C’est la fin de lui à Man United. Il n’y a aucun moyen de penser que…»

L’ancienne star des Red Devils estime que Cristiano Ronaldo aurait dû quitter le club en début de saison et que sa présence à la Coupe du monde 2022 avec le Portugal ne sera pas entachée.

L’interview controversée de Cristiano Ronaldo continue de faire parler d’elle. Les réactions continuent de venir du monde du football, la plus récente étant celle de Teddy Sheringham.

L’ancien attaquant anglais, qui portait également le maillot de Manchester United, a déclaré que CR7 devait accepter que… il n’est plus le meilleur joueur du monde.

«C’est l’un des deux meilleurs joueurs du monde depuis 20 ans, c’est indéniable, mais quand un joueur parle comme s’il était plus grand qu’un club de football… ça ne peut pas arriver».

«Il pense qu’il est plus grand et meilleur que là où il est. Vous devez comprendre que mon meilleur temps en tant que footballeur est passé. Il n’a plus 20 ans, il a 37 ans et vous devez être utilisé avec parcimonie.»

L’aveu de manque de respect envers Erik Ten Hag a été l’essentiel pour Sheringham, qui n’a pas accepté l’attitude du Portugais.

«C’est l’essentiel. C’est sa fin à Manchester United. Il ne peut pas revenir après les Mondiaux et penser que tout va bien. Cela n’arrivera pas. Il a dû partir plus tôt dans la saison lorsqu’il a fait savoir qu’il était mécontent. Ils ont essayé de faire sa sortie, mais visiblement il est en mauvais état. Il est maintenant temps de partir», a-t-il ajouté.

Quant à la présence en Coupe du monde, l’ancien joueur de Manchester United estime que Cristiano Ronaldo n’aura aucun problème à jouer son football sans penser à ce qu’il a laissé derrière lui.

Sheringham a également déclaré que le déplacement de CR7 en Coupe du monde ne posera pas de problème, contrairement à son retour à Old Trafford.

«Il aura une telle influence dans le vestiaire que je suis sûr qu’il parlera ouvertement. Le Portugal sera concentré sur la Coupe du monde, ce n’est pas son problème. Le problème sera quand il reviendra à Manchester United après la Coupe du monde, car il reste du temps au mercato. Ce sera un moment étrange», a-t-il conclu.