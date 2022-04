Il avoue : «Cristiano devrait être reconnaissant d’avoir joué avec Benzema au Real Madrid…»

Cristiano a perdu le contrôle contre Everton. Après avoir perdu le match à Goodison Park pour la Premier League, le Portugais a frappé un fan d’Everton et le scandale a éclaté parce que la mère du jeune homme battu a montré comment était la main de son fils.

Et après cela, l’un de ceux qui n’a pas manqué l’occasion d’écraser Cristiano Ronaldo a été Antonio Cassano. L’ancien footballeur italien a critiqué l’attaquant de Manchester United et a fait une analyse qui, pour beaucoup, est exacte.

«Chaque jour Cristiano devrait prier Benzema et le remercier d’avoir joué avec lui. On le voit maintenant : Benzema allait 18-20 buts et cette année il a 50 buts, entre buts et passes décisives. Avant il était au service de Cristiano qui a marqué 50 buts par an», a déclaré Cassano.

Pour conclure, l’Italien, qui s’est entretenu avec Bobo TV, a ajouté : «Cristiano est maintenant un joueur différent, même à la Juve il l’était. Benzema est un avant-centre avec les pieds de Zidane.»

La vérité est que depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, le Portugais a diminué ses performances et ses réalisations sportives, tandis que Karim Benzema a pleinement exploité ses performances, étant un candidat sérieux pour remporter le Ballon d’Or lors de la prochaine édition.