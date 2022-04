Il avoue : «C’est lui seul qui peut empêcher Karim Benzema de remporter le Ballon d’Or…»

Le site ESPN a affirmé que la star sénégalaise est le principal prétendant de Karim Benzema pour le Ballon d’Or 2022. Sadio Mané a amélioré ses chances de remporter le titre avec un autre but en milieu de semaine.

L’attaquant de Liverpool Mané fait partie des favoris, avec l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui a inscrit 41 buts en 41 matchs jusqu’à présent cette saison. Mane a inscrit 20 buts pour la saison toutes compétitions confondues.

«Il y’a un joueur qui peut empêcher Benzema de remporter le Ballon d’Or et c’est lui», a écrit ESPN.

There's one man who can stop Benzema winning the Ballon d'Or… pic.twitter.com/Uo1QXBvsMv — ESPN UK (@ESPNUK) April 27, 2022

Vainqueur de la CAN 2021, vainqueur du Carabao, toujours en compétition pour la FA, la CL et la PL. Des buts et des passes décisives à foison. Sadio Mané est plus que jamais favori pour ce Ballon d’Or 2022.