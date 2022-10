Il annonce : «Je ne donnerai pas le Ballon d’Or à Karim Benzema»

Le travesti nigérian, James Obialor, communément appelé James Brown, a suscité des réactions mitigées en ligne avec sa s3xtape. Il a été capturé dans une vidéo avec une fille de joie. Mais à la fin, cela être juste une publicité.

Dans la vidéo, James Brown peut être vu debout nu au-dessus d’une femme nue non identifiée, tout en tenant sa partie intime. La dame, par contre, avait beaucoup de substance blanchâtre sur sa partie intime. Cependant, il y a eu des controverses autour de la vidéo, car de nombreux Nigérians se sont souvenus de sa prétention passée d’être séropositif.

De même, d’autres ont affirmé qu’il pourrait s’agir d’un coup publicitaire, car le travesti aurait pu lui-même divulguer la s3xtape et la substance blanchâtre sur la partie intime de la femme ressemble à de la crème et non à du sperme. «Evidemment mis en scène. Ni être si blanc de sperme, que de crème. Et deuxièmement, le gbola vient de sortir et ne sèche pas comme ça».