Il a surpris tout le monde : «Ils m’ont appelé pour me proposer Franck Ribéry mais…»

Après la sévère sanction imposée par le gouvernement britannique qui l’a contraint à quitter Chelsea et à entamer son processus de vente, Roman Abramovich n’a pas l’intention de s’éloigner du monde du football.

Alors qu’il traverse le processus de cession des Bleus et de leur transfert à un nouveau propriétaire, le milliardaire russe prévoit d’acquérir une nouvelle équipe. C’est le Goztepe de la Super League turque.

Selon le journal Fanatik de ce pays, Abramovich a déjà entamé les démarches pour reprendre cette humble équipe qui se trouve actuellement dans la zone de relégation, occupant la position numéro 18, avec huit matchs à jouer.

Goztepe est une institution fondée en 1925 et ses plus grandes réalisations ont été deux titres de Coupe de Turquie (1969 et 1970), une Super Coupe de Turquie (1970) et une troisième place en Super Ligue turque (1971).

Actuellement, l’Argentin Franco Di Santo fait partie de l’équipe, qui était curieusement sous le commandement d’Abramovich à Chelsea lors de la saison 2008/09.

Avance dans la vente de Chelsea

La famille Ricketts, propriétaire américaine de la franchise MLB Chicago Cubs, est la principale candidate pour rester avec les Blues.

Vendredi dernier était la date limite pour faire des offres et plus de 20 ont été faites et sont en cours d’analyse. Trois d’entre eux devraient être sélectionnés dans les prochains jours et les Ricketts sont confiants de le conserver.