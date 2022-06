Il a sous-estimé le club, la fureur d’une idole du Real Madrid pour l’éventuelle arrivée de Salah

La saison 2021/22 de Karim Benzema a été exceptionnelle. Non seulement il a été essentiel pour que le Real Madrid remporte la Liga et l’UEFA Champions League, mais son niveau pourrait également lui valoir le Ballon d’Or.

Maintenant, alors qu’il se repose avant de reprendre l’entraînement avec la Maison Blanche, il peut être vu se promener avec une chemise d’une valeur de 1000 euros.

Karim Benzema a été le grand protagoniste de la saison 2021/22. Le niveau de l’attaquant français de 34 ans a non seulement fait le bonheur des fans du Real Madrid, mais a également rempli les yeux de tous les fans de football qui le regardaient jouer.

Après avoir remporté la Liga et l’UEFA Champions League avec le Real Madrid et avoir disputé l’UEFA Nations League avec l’équipe de France, l’attaquant français a enfin pris un repos bien mérité avant de reprendre l’entraînement avec la Maison Blanche. Même s’il convient de rappeler que même pendant sa pause, Benzema s’entraîne individuellement.

Au repos, on peut voir l’attaquant français partager des cartes postales de ses vacances sur ses réseaux sociaux. Parmi les photos, une se démarque sur laquelle on peut voir Benzema portant une chemise luxueuse d’une valeur ni plus ni moins de 1 000 euros.