«Il a signé son contrat principal avec…», la signature de Kylian Mbappé annoncée !

La fin de saison approche et le brouillard peine à se dissiper autour de Kylian Mbappé. A désormais trois mois de la fin de son contrat avec le PSG, le champion du monde tricolore ne laisse rien paraître de ses intentions concernant son avenir.

«J’en ai discuté autour de moi et je pense que Mbappé va rester au PSG. Pas mal de choses me le font dire, des récents bruits notamment. Alors, non pas sur un contrat de longue durée mais sur un contrat de deux ans.

Il semblerait que sa famille ait compris qu’il était difficile pour lui de ne pas être reconnaissant envers le PSG en faisant partie du club au moins jusqu’à la Coupe du monde puis en se donnant rendez-vous cinq mois plus tard. Je miserai donc sur le fait que Mbappé reste dans notre Ligue 1», confiait ainsi Rolland Courbis, mercredi.

Et le ton était le même dans la bouche de Ronaldinho. «C’est lui qui décide, c’est clair. Avec les joueurs qu’il y a au PSG, il peut rester. Il a tout pour bien faire ici», a affirmé le Brésilien.

Mais de l’autre côté des Pyrénées, le doute n’est pas permis. Comme pressenti depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé s’engagera librement avec le Real Madrid en juillet.

Selon Ramon Alvarez de Mon, journaliste à Marca, l’ancien Monégasque aurait d’ailleurs déjà paraphé son contrat qui devrait le lier aux Merengue jusqu’en 2027.

«Mbappé a signé son contrat principal avec le Real Madrid le 30 janvier. Le joueur et le club sont désormais en pourparlers pour d’autres détails comme les droits à l’image», a-t-il lancé, certain de l’arrivée du Bondynois.