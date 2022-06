Il a remporté le Ballon d’Or, a joué pour le Real et les blessures ont ruiné sa carrière

Interrogé par GQ, l’ancien attaquant passé par les rangs du Barça a évoqué la présence Lionel Messi (34 ans) au PSG.

«Pour moi, voir Lionel Messi en Ligue 1 est juste… Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour. Je n’ai jamais pensé qu’il allait quitter Barcelone», a-t-il indiqué au magazine. «Cela prend un petit peu de temps de s’adapter et de comprendre»

Il pense qu’il faut lui laisser du temps pour s’adapter à son nouvel environnement et à un nouveau football : «Lorsque vous quittez un endroit où vous êtes arrivé à un jeune âge et dans lequel vous avez été pendant très longtemps, que vous n’imaginiez jamais quitter un jour, cela vous affecte vraiment émotionnellement.

Vous devez réaliser et comprendre où vous vous trouvez, vous devez vous adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle équipe et digérer le transfert. Vous l’avez bien vu : il a pleuré lorsqu’il est parti. Et ce n’était pas des larmes de crocodile. Il a pleuré.»

Et d’ajouter : «Cela prend un petit peu de temps de s’adapter et de comprendre, même lorsque vous vous appelez Leo Messi. On doit comprendre que ce garçon est aussi humain et que parfois, émotionnellement, on peut être affecté par quelque chose. Avoir quitté Barcelone c’est toujours dur pour lui. Mais je pense qu’il va s’en remettre. J’espère qu’il va montrer de quoi il est capable. J’ai confiance en lui.»

Lionel Messi a pour l’instant marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Il paraît éprouver davantage de difficulté en Ligue 1 (1 but et 4 passes décisives en 9 matchs) qu’en Ligue des Champions (5 buts en 5 matchs). Il dispose d’un contrat avec le PSG portant jusqu’en juin 2023.