Il a provoqué la colère des supporters : un ancien du Real a demandé que Kylian Mbappé reste au PSG

L’ancienne star brésilienne a assuré que ses temps ne sont pas comparés à ceux d’aujourd’hui, et pas tant à cause de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, mais à cause de la petite entreprise que les rois actuels du football mondial ont.

Ronaldo, le Phénomène, a été honnête en assurant qu’il n’avait aucun doute : si l’on demande à l’ancienne star brésilienne quelle génération était la meilleure, la sienne ou celle actuelle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo , l’ancien Verdeamarela parie sur lequel il lui-même joué dans.

«S’ils me demandent quelle génération choisir, je dis la nôtre et je n’ai aucun doute. (…) Aujourd’hui ce n’est pas qu’ils ne sont pas bons, Cristiano et Messi le sont. Et Neymar aussi, mais les autres manquent, ils n’ont pas atteint son niveau», a déclaré Ronaldo à Sky Sport Italia.

Le Phénomène a ajouté que «nous étions vraiment nombreux et très bons, avant qu’il n’y ait plus de concurrence et pas seulement en Italie, mais aussi en Espagne et en Angleterre».

«Maintenant on a retrouvé un niveau physique très élevé partout dans le monde, les 10 classiques, lentes et techniques ne sont plus là. Aujourd’hui, ils n’ont plus de place», a-t-il ajouté

Ronaldo déclare que «techniquement, notre génération était loin devant. Il y avait plus de joueurs et de personnages importants. Chaque équipe en avait deux ou trois qui étaient vraiment capables de changer un jeu et d’entrer dans l’histoire.»

Ronaldo a remporté le Ballon d’Or en 1997 et 2002, à une époque où Zinedine Zidane, Rivaldo, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Fabio Cannavaro et Kaka ont également remporté le prix.

En 2008, le prix du meilleur joueur du monde a été remporté par Cristiano Ronaldo et depuis lors, c’est un combat bilatéral avec Lionel Messi, sauf en 2018 où Luka Modric a gagné.