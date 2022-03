il a passé un examen médical et est un nouveau joueur du FC Barcelone

Dans une opération dans le plus grand secret, le FC Barcelone s’est retrouvé avec un footballeur formidable. Avec l’aval de Xavi Hernandez, le FC Barcelone a fermé Franck Kessie, le milieu de terrain central de Milan, qui laisse le club italien libre après n’avoir pas trouvé d’accord pour le renouvellement de son contrat.

Kessie est évalué à 50 millions d’euros et le FC Barcelone l’obtient à un coût nul. L’Ivoirien de 25 ans a quitté Milan car il comptait renouveler jusqu’en 2027 et avec un salaire de 6 millions d’euros. Le club n’a pas été d’accord et lui a offert moins de temps et moins d’argent que la demande.

Dans ce contexte, Kessie avait des offres de la Premier League, mais le FC Barcelone travaille sur lui depuis longtemps et va lui accorder le contrat qu’il réclamait à Milan.

Le footballeur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire se distingue par sa présence au milieu de terrain, par sa taille et la démonstration physique qu’il fait à chaque match.

Xavi le voit comme un concurrent naturel pour Busquets et cela augmentera le niveau du footballeur issu du FC Barcelone.

Le joueur de 25 ans restera à Milan jusqu’en juin et rejoindra ensuite l’équipe Blaugrana. Le footballeur a passé une visite médicale et a déjà signé son contrat pour quatre saisons.

Le FC Barcelone continue de promouvoir la recherche de footballeurs libres : il l’avait déjà fait avec Christensen et maintenant il a signé avec Franck Kessie.