«Il a le style de jeu Brésilien avec…», Ronaldinho désigne le joueur qui lui ressemble

Christian Eriksen est frôlé la mort lors de l’Euro 2021. Le milieu de terrain a été victime d’un arrêt cardiaque contre la Finlande et a été longtemps éloigné des terrains.

L’ancien joueur de l’Inter Milan a ravi le monde entier avec un message vidéo publié sur ses réseaux sociaux. Il eut joueur le Mondial 2022.

«C’était merveilleux de voir que tant de gens ressentaient le besoin de m’écrire ou de m’envoyer des fleurs… l’épisode a touché tant de gens… et ils ont ressenti le besoin de le faire savoir à moi et ma famille. À l’hôpital, ils me répétaient sans cesse que je recevais de plus en plus de fleurs. C’était incroyable, je ne m’attendais pas à ce que les gens m’envoient des fleurs parce que je suis mort pendant 5 minutes. C’était assez incroyable, mais aussi très gentil de la part de tout le monde, et cela m’a donné un grand coup de main pour recevoir tous ces bons vœux. Les gens continuent de m’écrire aujourd’hui», a écrit Ericksen.

«Mon cœur n’est pas un obstacle»

Christian Eriksen veut retrouver les compétitions au haut niveau. Et son objectif est de jouer le Mondial 2022 avec le Danemark : «Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer. C’est un objectif, un rêve. Je suis sûr que je peux recommencer à jouer parce que je ne ressens rien d’autre que ça. Mon objectif est de revenir jouer avec le maillot du Danemark à Parken. Mon cœur n’est pas un obstacle»